Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

87,98 EUR +0,30% (04.01.2018, 10:40)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (04.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).FMC erwarte aus der Steuerreform in den USA positive Effekte. Insbesondere durch die Neubewertung passiver latenter Steuern ergebe sich für 2017 ein einmaliger Buchgewinn von ca. 200 Mio. Euro. Dieser werde in Q4/2017 gebucht und erhöhe entsprechend das Nettoergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr. Konkrete künftige Auswirkungen der US-Steuerreform möchte das Unternehmen am 27.02.2018 im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 erläutern. Hierbei solle ferner ein erster Ausblick für 2018 gegeben werden.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 wegen des Steuereffekts erhöht (4,69 (alt: 4,04) Euro) und für 2018 zunächst unverändert gelassen (4,31 Euro). Das Wertpapier habe sich 2017 weitgehend im Einklang mit dem DAX entwickelt. Die Portfolio-Optimierung im Bereich des Versorgungsmanagements komme planmäßig voran. So sei Mitte Dezember 2017 der Verkauf des US-Labordienstleisters Shiel Medical Laboratory abgeschlossen worden. Die Übernahme von NxStage solle 2018 folgen. In den nächsten Monaten sollte ferner die Vergütung im Dialysebereich in den USA (aktuelle Vereinbarung laufe bis Mitte 2018) in den Fokus rücken. Der Analyst erwarte, dass dabei ein verstärkt wertorientierter Ansatz verfolgt werden sollte.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Fresenius Medical Care-Aktie. Das Kursziel sei von 88,00 auf 90,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.01.2018)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:88,04 EUR +0,55% (04.01.2018, 10:26)