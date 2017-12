Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

62,291 EUR -0,64% (05.12.2017, 11:15)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (05.12.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Aufgrund des Bruchs des langfristigen Haussetrends seit März 2009 sowie der negativen Auflösung der Schiebezone der letzten Monate hätten sie zuletzt die Fresenius-Aktie kritisch beleuchtet. Mit dem Tief der abgelaufenen Woche (60,15 EUR) habe das Papier nun aber eine interessante Haltezone ausgelotet. Gemeint sei die Kombination aus dem Juni-Tief (60,00 EUR) und der 200-Wochen-Glättung (akt. bei 59,00 EUR). Die angeführten Unterstützungen seien allerdings noch aus einem anderen Blickwinkel heraus von Interesse: Techniker würden oft den sog. "measured move" heranziehen, um das Ausmaß einer Bewegung zu quantifizieren.Im konkreten Fall habe die Fresenius-Aktie von Juni bis August 2017 um 13 EUR korrigiert. Gerechnet vom Oktoberhoch bei 72,76 EUR habe der Titel nun erneut in äquivalenter Größenordnung nachgeben müssen. Gleichzeitig notiere der MACD historisch niedrig, während der RSI ein frisches Einstiegssignal habe generieren können. In der Summe werde eine technische Aufwärtsreaktion in Richtung des Augusttiefs bei 67,16 EUR wahrscheinlicher. Neue Long-Positionen bedürften aber einer engmaschigen Absicherung auf Basis der o. g. Bastion, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.12.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:62,40 EUR -0,16% (05.12.2017, 10:59)