Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

39,97 EUR -15,64% (07.12.2018, 15:08)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

39,66 EUR -18,16% (07.12.2018, 15:23)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (07.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Wertpapier falle heute wie ein Stein. Am frühen Nachmittag notiere es bereits knapp 19% im Minus bei 38,53 Euro. Damit habe es sich seit dem Allzeithoch im Sommer 2017 bei 80,07 Euro mehr als halbiert. Grund für den heutigen Kursrutsch sei die Meldung, dass das Unternehmen seine Mittelfristziele wegen der zuletzt schwächeren Geschäftsentwicklung und hoher Investitionen im kommenden Jahr kappen müsse. Auf Basis der aktuellen Erwartungen für 2018 und 2019 rechne es nicht mehr damit, die anspruchsvollen Mittelfristziele für 2020 zu erreichen, heiße es.Ab 2020 erwarte Fresenius ein nachhaltiges organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Für das Konzernergebnis rechne das Unternehmen mit einem etwas stärkeren organischen Wachstum als beim Umsatz. Mitte Oktober habe sich der Konzern nach Enttäuschungen bei einigen seiner Töchter bereits weniger optimistisch für das laufende Jahr gezeigt.Auch von Analystenseite gebe es kritische Stimmen. Das Umsatzziel des Medizinkonzerns für 2019 entspreche seiner Erwartung, aber die Prognose für den Nettogewinn falle vorsichtiger aus als gedacht, so Commerzbank-Analyst Oliver Metzger. Die Kürzung der ursprünglichen Unternehmensziele für 2020 sei im aktuellen Umfeld der Kursentwicklung nicht förderlich. Dennoch habe er seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 78,00 Euro bestätigt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rechnet aber nun mit einer Stabilisierung des Kurses, zumal die Fresenius-Aktie nun in einen wichtigen Unterstützungsbereich vorgedrungen ist. (Analyse vom 07.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link