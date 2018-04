Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

65,78 EUR -0,57% (19.04.2018, 09:29)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (19.04.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt habe die Fresenius-Aktie ihr zyklisches Tief von Ende November (60,15 EUR) nochmals unterschritten. Da es sich bei dem neuen Low allerdings nur um ein temporäres Phänomen gehandelt habe, könne das beschriebene Abtauchen letztlich als "false break" auf der Unterseite interpretiert werden. Für Zuversicht sorge in diesem Zusammenhang zudem, dass die 200-Wochen-Linie (akt. bei 61,66 EUR) letztlich gehalten habe.Um die Aktie endgültig zurück in die Erfolgsspur zu bringen, fehle aus charttechnischer Sicht noch ein Sprung über den Kreuzwiderstand aus den horizontalen Barrieren bei gut 67 EUR und dem Korrekturtrend seit Juni 2017 (akt. bei 67,84 EUR). Auf den skizzierten Befreiungsschlag würden beispielsweise RSI und MACD hoffen lassen, die neben positiver Divergenzen auch Ansätze einer Bodenbildung zeigen würden. Gleichzeitig signalisiere die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" mittlerweile wieder einen idealtypischen Haussetrend. Gelinge der Ausbruch, dürfte der Weg des Gesundheitstitels über die Hochs bei gut 70 EUR perspektivisch bis zum historischen Allzeithoch bei 80,07 EUR führen. Als Stopp-Loss sei indes die angeführte 200-Perioden-Glättung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.04.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:65,80 EUR -0,54% (19.04.2018, 09:27)