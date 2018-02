XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

63,52 EUR +0,70% (16.02.2018, 12:15)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

63,56 EUR +0,41% (16.02.2018, 12:26)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (16.02.2018/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP baut Netto-Leerverkaufsposition in Fresenius-Aktien weiter ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) fort.Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren und somit weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 14.02.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,63% auf 0,58% der Fresenius-Aktien reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Fresenius-Aktien:Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,58% der Fresenius SE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Fresenius-Aktie: