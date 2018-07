Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,40 EUR +0,32% (09.07.2018, 10:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (09.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Heute Abend werde es spannend: Dann starte in den USA der Prozess im Zusammenhang mit der zurückgezogenen Übernahme von Akorn. Der US-Generikahersteller poche auf den Vollzug der Transaktion und wolle dies auf dem juristischen Weg durchsetzen. Fresenius habe die Übernahme Ende April abgeblasen, weil nach Einschätzung der deutschen Gesellschaft schwerwiegende Verstöße von Akorn gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung vorgelegen hätten.Nachdem die Fresenius-Aktie in den vergangenen Monaten nicht habe überzeugen können, habe das Papier zuletzt wieder Gas gegeben und mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal generiert. Wichtig wäre nun, dass das Jahreshoch bei 71,36 Euro nachhaltig überwunden werden könne. Charttechnisch gesehen wäre dann der Weg nach oben vorerst frei. "Der Aktionär" rate, weiter investiert zu bleiben. Ein Stopp bei 54 Euro sichere die Position nach unten ab, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:69,42 EUR +0,35% (09.07.2018, 10:24)