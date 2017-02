Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

76,519 EUR +0,75% (22.02.2017, 14:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (22.02.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Konzern habe in Q4/2016 den erfreulichen Wachstumstrend fortsetzen und die Markterwartungen erfüllen können. Entsprechend hätten im Geschäftsjahr 2016 abermals neue Rekordwerte (13. Rekordjahr in Folge) vorgelegt werden können. Durch die Übernahme der spanischen Krankenhauskette Quirónsalud sehe Fresenius "ein noch breiteres Fundament für weiterhin kräftiges Wachstum". Folglich strebe der Vorstand 2017 wie erwartet weiteres Wachstum an. Entsprechend der neu veröffentlichten Mittelfristprognose bis zum Jahr 2020 solle Fresenius weitere deutliche Rekordmarken setzen. Außerdem profitiere der mittel- bis langfristig orientierte Aktionär von einer außergewöhnlich stetigen Dividendenpolitik. Der HV werde eine auf EUR 0,62 (Vj.: 0,55; +13%) erhöhte Dividende vorgeschlagen, was die 24. Dividendenerhöhung (!!!) in Folge wäre.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 82,00 auf EUR 92,00 erhöht. (Analyse vom 22.02.2017)