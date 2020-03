Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 51,00 Equal-Weight Morgan Stanley Michael Jüngling 02.03.2020 58,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 25.02.2020 54,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 24.02.2020 55,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 21.02.2020 65,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 21.02.2020 72,10 Buy Berenberg Bank Tom Jones 20.02.2020 53,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 20.02.2020 59,40 Overweight J.P. Morgan David Adlington 20.02.2020 51,00 Hold Jefferies & Company James Vane-Tempest 20.02.2020 47,00 Neutral UBS AG Sebastian Walker 20.02.2020 63,00 Buy Warburg Research Ulrich Huwald 20.02.2020



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (03.03.2020/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 72,10 oder 47,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 20. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2019 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Februar zu entnehmen ist, erwarte der Gesundheitskonzern Fresenius für das laufende Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn. So sollten die Erlöse 2020 währungsbereinigt um 4 bis 7 Prozent steigen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das Konzernergebnis sehe Fresenius währungsbereinigt um 1 bis 5 Prozent höher. Nicht enthalten seien mögliche Auswirkungen durch das Coronavirus, habe es weiter geheißen. Es sei noch zu früh, diese zu beziffern. Derzeit erwarte Fresenius jedoch keine signifikant negativen finanziellen Auswirkungen.Im vergangenen Jahr habe der Gesundheitskonzern die Umsätze um 8 Prozent auf 35,5 Milliarden Euro erhöht. Währungsbereinigt habe das Wachstum bei 6 Prozent gelegen. Dabei hätten alle Unternehmensbereiche ein gutes Wachstum aus eigener Kraft verzeichnet, habe das Unternehmen erklärt. Das Konzernergebnis habe um 2 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zugenommen, ohne Wechselkurseffekte sei der Gewinn stabil geblieben. Die Zahlen seien dabei um die Auswirkungen des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 bereinigt. Die Aktionäre sollten eine höhere Dividende von 0,84 Euro je Aktie erhalten, nach 0,80 Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die die Bewertung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 72,10 Euro belassen hat. Der Medizinkonzern habe das vergangenen Jahr solide abgeschlossen, schrieb Analyst Tom Jones in einer ersten Reaktion am 20. Februar. Die Signale für 2020 seien ermutigend.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: