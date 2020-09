NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

15,77 USD -2,29% (10.09.2020, 22:10)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (11.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) charttechnisch unter die Lupe.Mitte August hätten sie auf eine besondere Konstellation bei der Freeport-Aktie im 6-Monats-Bereich hingewiesen. Nachdem der Rohstofftitel bereits im 2. Halbjahr 2019 ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet habe, sei in den ersten sechs Monaten 2020 ein zweiter, besonders imposanter "Hammer" gefolgt. Die beiden Candlestick-Wendeformationen seien inzwischen genauso nach oben aufgelöst worden, wie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13,13 USD) zurückerobert habe werden können. Die von Indikatorseite (z. B. MACD, Relative Stärke) bestätigten Ausbrüche würden aber noch eine weitere Dimension besitzen: So könne die Kursentwicklung der letzten Monate letztlich als "V-förmige"-Umkehr interpretiert werden. Aus dem beschriebenen Kursmuster ergebe sich ein langfristiges Anschlusspotential von rund 8 USD, welches ausreiche, um perspektivisch das Mehrjahreshoch vom Januar 2018 bei 20,25 USD zu überspringen. Damit werde es ein weiteres Mal spannend, denn dieser Befreiungsschlag würde den Stabilisierungsprozess der letzten Jahre in Form einer großen, unteren Umkehrformation abschließen. Per Saldo liege bei der Freeport-Aktie derzeit also ein für Investoren vielversprechendes verschachteltes Kursmuster vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:13,552 EUR +1,51% (11.09.2020, 09:22)