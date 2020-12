NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (07.12.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) charttechnisch unter die Lupe.Aus den beiden "Hammer"-Umkehrmustern im Sechs-Monats-Bereich sowie aus dem Anfang September beschriebenen verschachtelten Kursmuster habe die Freeport-McMoRan-Aktie in der Zwischenzeit planmäßig Kapital schlagen können. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial von 9 USD - abgeleitet aus der "V-förmigen"-Umkehr des Jahres 2020 - habe den Rohstofftitel mittlerweile sogar das Mehrjahreshoch vom Januar 2018 bei 20,25 USD überspringen lassen. Charttechnisch komme diese Weichenstellung einem ganz großen Befreiungsschlag gleich, denn damit bilde die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre einen großen Doppelboden.Die untere Umkehr werde dabei durch diverse Indikatoren bestätigt. So weise das Papier unverändert eine sehr hohe Relative Stärke (Levy) auf. Gleichzeitig sei der MACD "long" positioniert. Rein rechnerisch eröffne sich nun ein Anschlusspotenzial von gut 16 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von rund 36 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden die Tiefs von 2010/11 bei gut 28 USD wichtige Etappenziele abstecken. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 20 USD zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.12.2020)Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:20,50 EUR -0,80% (07.12.2020, 08:35)