NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

14,56 USD -1,39% (17.08.2017, 15:38)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.



(17.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Analyst Brian MacArthur von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Brian MacArthur vom Investmenthaus Raymond James in Bezug auf die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. sei der weltweit größte börsennotierte Kupferproduzent und biete Investoren ein Exposure zu einem Portfolio von großen, kostengünstigen, langlebigen Kupfer-Assets mit einem erheblichen Goldproduktionsanteil. Zudem sei Freeport einer der weltweit größten Molybdän-Produzenten.Ungeachtet der exzellenten Assets seien aber erhöhte Jurisdiktionsrisiken zu beachten. Eines der wichtigeren Assets, Grasberg, befinde sich in Indonesien. Angesichts dieser Unsicherheiten und der aktuellen Bewertung hält Analyst Brian McArthur eine neutrale Haltung für angemessen.Die Analysten von Raymond James beginnen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse die Coverage mit einem "market perform"-Rating.Xetra-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:12,55 EUR -0,20% (17.08.2017, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:12,43 EUR -0,88% (17.08.2017, 15:38)