Interessant seien Investments in japanische Unternehmen, die von Womenomics profitieren könnten. Dazu würden nicht nur Unternehmen zählen, die aktiv Frauen in Führungspositionen beschäftigen würden, oder dazu beitragen würden, das geschlechtsspezifische Lohngefälle abzubauen. Auch Unternehmen, die speziell für Frauen entwickelte Produkte oder Dienstleistungen anbieten würden, oder Firmen, die von der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen profitieren würden, seien hier im Fokus. So könnten Anleger von den gesellschaftlichen und demographischen Veränderungen in Japan und der damit verbundenen steigenden weiblichen Wirtschaftskraft profitieren.



Die Politik von Premierminister Abe zeige nach 20 Jahren Stagnation und Deflation klare Zeichen des Erfolgs. Der Plan des Premierministers, bekannt als Abenomics, sei Ende 2012 gestartet. Seitdem hat sich das nominale Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich auf einem Niveau erholt, das über dem liegt, das wir vor dem Eintritt in die Deflation hatten, so die Experten von BNY Mellon Investment Management. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und ein Taifun, der Tokio im Oktober 2019 heimgesucht habe, hätten die Wirtschaft in jüngster Zeit behindert. Aber trotz des schwachen BIP-Wachstums im vierten Quartal 2019 bleibe das Wachstum im Jahresvergleich intakt. Ein weiterer Schwerpunkt von Abenomics sei es gewesen, Frauen zu ermutigen, in den Arbeitsmarkt einzutreten und dort zu bleiben, um so das Wirtschaftswachstum weiter zu unterstützen. Seit 2012 sei der Frauenanteil an der Beschäftigung stetig gestiegen.



2019 habe die Beschäftigung von Frauen in Japan mit 30 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Allerdings würden viele in Teilzeit arbeiten und die Zahl der Frauen in Führungspositionen liege deutlich unter der anderer Industrieländer. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle sei weiterhin gravierend. Gemäß dem Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums vom Dezember 2019 habe sich Japan in der Kategorie "wirtschaftliche Beteiligung und Chancen" von Jahr zu Jahr aber verbessert. Die Förderung der Frauen werde also langfristig zu einem Anstieg der Produktion und der Konsumausgaben führen.



Da das Womenomics-Programm seinen Wirkungskreis erweitere, erwarte man, dass sich immer mehr Unternehmen anschließen würden. Damit werde sich das Anlageuniversum um eine Vielzahl von Sektoren und Unternehmen vergrößern. Zum Beispiel im Baugewerbe: Die Experten von BNY Mellon Investment Management würden glauben, dass diese seit jeher männerdominierte Branche eine der größten Veränderungsraten bei der Beschäftigung und Förderung von Frauen haben werde. Und das dürfte zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten führen. (Ausgabe vom 05.03.2020) (06.03.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Am 8. März wird zum 99. Mal der Weltfrauentag begangen, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Selbst Japan setze inzwischen auf Frauen-Power. Aus Sicht von Miyuki Kashima, Leiterin für japanische Aktien bei BNY Mellon Asset Management Japan, habe die Womenomics-Initiative in Wirtschaft und Gesellschaft schon viel bewegt, aber das weibliche Leistungspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft: