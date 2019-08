Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (16.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Das Zahlenwerk für Q2 habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Prognosen bewegt. Aufgrund der gestiegenen Investitionstätigkeit habe sich der freie Cashflow verschlechtert gezeigt und sei negativ gewesen. Die Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2019, die mehrheitlich keine eindeutige Tendenz (y/y) aufweisen würden, seien im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden.Der Analyst sehe den Flughafenbetreiber zur Halbzeit auf Kurs. Die Expansion nach Griechenland und Brasilien habe die strukturellen (Wachstums-)Perspektiven des Fraport-Konzerns verbessert. Allerdings bleibe das Geschäftsmodell krisenanfällig und die Konjunktur-Frühindikatorenindices (für Deutschland und Europa) würden nach wie vor eine Wachstumsverlangsamung signalisieren. Am Hauptflughafen Frankfurt habe sich die Dynamik der Passagierbeförderung im Juli sichtbar abgeschwächt. Die Diskussion um das Fliegen als besonders klimaschädliche Transportmethode habe sich intensiviert. Die Prognosen des Analysten hätten Bestand (u.a. EPS 2019e: 4,45 Euro; EPS 2020e: 4,53 Euro).Das Votum für die Fraport-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 76,00 Euro. (Analyse vom 16.08.2019)