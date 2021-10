XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

59,96 EUR -1,64% (05.10.2021, 17:35)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



NASDAQ OTC-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (06.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fraport-Chartanalyse von BNP Paribas:Interessant aber nicht ganz ungefährlich präsentiert sich momentan die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF), wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.In dieser sei im Sommer eine Korrektur gestartet und die ersten Bemühungen um einen Boden um 52 EUR seien zunächst ins Leere gelaufen. So habe den Käufern vor allen Dingen der Preisbereich um 56,65 EUR zu schaffen gemacht. Dieser Widerstand habe Ende September jedoch überwunden werden können. Die Kurse seien auf ein neues Zwischenhoch angestiegen, bevor die Aktie in den vergangenen Tagen in eine kleine Konsolidierung übergegangen sei.Noch präsentiere sich Fraport trotz der Widerstandszone um 62 EUR bullisch. Im besten Fall würden die Käufer den kleinen Support bei 58,80 EUR nutzen, um Druck zu machen. Würden sich diese kurzfristig auch um 62 EUR durchsetzen, könnte ein neues Jahreshoch oberhalb von 64,76 EUR folgen. An diesem bullischen Ziel könnte man auch dann festhalten, wenn die Käufer 58,80 EUR nicht direkt nutzen könnten. Statt einer direkten Kaufwelle könnte es zunächst zu einem Pullback an die alten Widerstände um 56,65 EUR kommen. Hier bestünde für die Aktie jedoch eine neue Chance, durchzustarten. Erst wenn auch dies nicht gelinge, sei Vorsicht geboten. (Analyse vom 06.10.2021)Börsenplätze Fraport-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:59,66 EUR -0,40% (06.10.2021, 09:03)