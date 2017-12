Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

87,52 EUR +3,15% (06.12.2017, 15:14)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (06.12.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie: Neues Kaufsignal möglich - ChartanalyseDas Papier des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) führt am Mittwoch die MDAX-Gewinnerliste an und beeindruckt mit der aktuell vorliegenden relativen Kursstärke, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwischen Ende Juli 2016 und August dieses Jahres habe das Wertpapier von Fraport eine klare Aufwärtsbewegung vollzogen und habe sich vom Unterstützungsniveau um 44,69 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch von 88,05 Euro hocharbeiten können. Anschließend sei es in eine regelkonforme Konsolidierungsphase hineingegangen, die sich dabei mit einer kleinen Ausbeulung auf der Unterseite präsentiere. Dieses Konstrukt erinnere sehr stark an eine Cup&Handle-Formation, die in der Charttechnik stellvertretend für eine Trendfortsetzung stehe. Daher sei es auch nicht abwegig, wenn die Fraport-Aktie bald über ihre aktuellen Jahreshochs zulege und ein frisches Kaufsignal aufstelle.Kurzfristig wird ein Rücklauf der Fraport-Aktie zunächst zum Jahreshoch von 88,05 Euro erwartet, aber erst darüber kommt auch tatsächlich ein größeres Kaufsignal zustande, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:87,33 EUR +2,83% (06.12.2017, 14:58)