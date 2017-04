ISIN Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie: Die Luft wird dünner! ChartanalyseBereits in der letzten charttechnischen Besprechung der Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) vom 23. März 2017 wurde auf den Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 von 63,05 Euro hingewiesen und zugleich eine weitere Aufwärtsbewegung bis zum Niveau von rund 70,00 Euro favorisiert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nun habe die Aktie von Fraport tatsächlich in der abgelaufenen Woche das projizierte Kursziel erreicht und sei anschließend wieder zur Unterseite abgedreht. Doch im Dienstagshandel sei die Fraport-Aktie ohne Furcht und sehr explosiv auf frische Allzeithochs aufwärts geprescht und steuere nun das Niveau des 161,8%-Fibonacci-Retracements zielstrebig an. Doch die Luft wird merklich dünner für Käufer - ein finaler Blow-Off könnte die Folge sein - Stopps sind jetzt sehr eng anzuziehen, wenn Investoren nicht schon ihre Gewinne eingestrichen haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.04.2017)Börsenplätze Fraport-Aktie:70,87 EUR -0,48% (12.04.2017, 10:57)Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:70,912 EUR -0,65% (12.04.2017, 10:53)