Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (04.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie der Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) steht am Mittwochmorgen erneut unter Verkaufsdruck, nachdem die Quartalszahlen zeigten, dass der Flughafenbetreiber stärker von der Corona-Pandemie und dem kaum noch stattfindenden Flugverkehr getroffen wurde als bisher angenommen, so die Experten von XTB.Nach der deutlich tieferen Eröffnung versuche der Kurs, sich zu erholen und die mehrmonatige Unterstützungszone bei 31,80 Euro zurückzugewinnen. Seit September bewege sich die Aktie gleichmäßig nach Süden, wobei die Dynamik nicht mit der vom März zu vergleichen sei. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends und eine Annäherung an die Tiefs vom März um die 28 Euro würden dennoch das Basisszenario bleiben. Andererseits könnten Kurse oberhalb der oben genannten Zone für etwas Optimismus sorgen, zumindest aus der technischen Perspektive.Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:33,50 EUR -0,06% (04.11.2020, 11:55)33,32 EUR -1,24% (04.11.2020, 12:10)