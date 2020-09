Gleichzeitig begrüße eine starke Mehrheit der Amerikaner die fortgesetzte Hilfe der Regierung. Über 80% der Demokraten sowie 64% der Republikaner und 66% der Unabhängigen sprächen sich für eine weitere einmalige Zahlung als "Economic Impact Payment" zur Ankurbelung der Konjunktur aus, wobei eine parteiübergreifende Mehrheit eine Zahlung von 900 US-Dollar oder mehr befürworte. Diese breite Unterstützung spiegele wahrscheinlich die Erkenntnis wider, dass die Wirtschaft immer noch vor großen, aber vorübergehenden Schwierigkeiten stehe.



Unsere Ergebnisse zeigen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass eine fortgesetzte staatliche Hilfe in Form einer erhöhten Arbeitslosenunterstützung die Rückkehr der Menschen in die Arbeitswelt bremsen würde; die meisten Arbeitnehmer bevorzugen rational gesehen die größere langfristige Beschäftigungssicherheit gegenüber vorübergehender staatlicher Unterstützung, selbst wenn letztere ihr reguläres Lohneinkommen übersteigt, so die Experten von Franklin Templeton.



Bei den Ausgaben würden sich die meisten Amerikaner eher zurückhaltend zeigen. Unter denjenigen, die derzeit in der Lage seien, Geld zu sparen, würden ganze drei Viertel planen, in den nächsten sechs Monaten weitere Ersparnisse zurückzulegen, während weniger als ein Drittel beabsichtige, mehr für Grundbedarfsgüter und -dienstleistungen auszugeben. Noch weniger würden erwägen, Geld für unwichtigere Ausgaben wie Reisen oder Urlaub auszugeben (lediglich etwas mehr als einer von zehn). Gleichzeitig plane nur einer von zehn Befragten, seine Schulden zu tilgen. Zusätzliche Einnahmen würden zumeist als Polster beiseite gelegt, vermutlich für den Zeitpunkt, an dem das Virus und die wirtschaftliche Unsicherheit abgeklungen sein würden; dies könnte einen wertvollen Puffer darstellen und einen schnelleren Wiederanstieg der Ausgaben ermöglichen. Die Amerikaner scheinen für bessere Zeiten zu sparen, so die Experten von Franklin Templeton.



Die in den Monaten Juni bis Juli beobachtete Erholung der Einzelhandelsausgaben zeige, dass die Nachfrage der privaten Haushalte bei einer Lockerung der Beschränkungen der Geschäftstätigkeit immer noch das Potenzial habe, das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Um das Ausgabenniveau wieder vollständig zu normalisieren, müsse jedoch das Vertrauen der Amerikaner in die Beherrschung der Pandemie wiederhergestellt werden. Unsere jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs bei 71% der Amerikaner die Bereitschaft zur Rückkehr zu einem normalen Ausgabenverhalten beeinflussen würde; die entsprechende Zahl im Fall einer wirksamen Therapie ist mit 64% ebenfalls sehr hoch, so die Experten von Franklin Templeton. Im Vergleich dazu hätte eine wesentliche und anhaltende Verbesserung der lokalen COVID-19-Zahlen (weniger als zehn Neuinfektionen und 14 Tage lang keine neuen Todesfälle) nur für ein Viertel der Befragten eine größere Auswirkung.



Die Tatsache, dass die meisten Menschen selbst einer sehr überzeugenden lokalen Eindämmung der Ansteckung wenig Bedeutung beimessen würden, spiegele die Erkenntnis der Experten von Franklin Templeton wider, dass die lokalen Bedingungen nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die Risikowahrnehmung hätten - das Ausmaß, in dem die Befragten den Anteil junger Menschen an den gesamten COVID-19-Todesfällen überschätzen würden, variiere in den wichtigsten US-Regionen um weniger als zwei Prozentpunkte. Auch die Unterstützung für die Wiedereröffnung von Schulen, Restaurants, Geschäften und Gebetsstätten scheine in allen Regionen einheitlich schwach zu sein, wobei sie im Westen des Landes besonders gering sei.



Im Gegensatz dazu bestätigt unsere zweite Ergebnisrunde, dass die politische Zugehörigkeit weiterhin eine primäre Rolle bei der Wahrnehmung des COVID-19-Risikos spielt; individuelle Merkmale und sogar die Verbreitung des Virus in der eigenen Region sind weitaus weniger relevant, so die Experten von Franklin Templeton. Unter den Demokraten hätten sich 35% sehr besorgt geäußert, dass sie sich mit COVID-19 infizieren könnten. Im Vergleich dazu würden nur 19% der Republikaner und 23% der Unabhängigen eine Infektion fürchten. Zudem seien 41% der Demokraten sehr besorgt, dass sie ernsthafte gesundheitliche Folgen erleiden würden, wenn sie sich mit COVID-19 infizieren würden, während im Vergleich dazu nur 22% der Republikaner und 28% der Unabhängigen diese Sorge hegen würden.



Und wie die Experten von Franklin Templeton in ihrer ersten Runde festgestellt hätten, würden die Amerikaner immer noch dazu neigen, das Sterberisiko durch COVID-19 für jüngere Menschen stark zu überschätzen, während sie das Risiko für ältere Jahrgänge unterschätzen würden. Diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des COVID-19-Risikos durch die Menschen und den tatsächlichen Sterblichkeitsstatistiken habe erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen - diejenigen, die sich mehr Sorgen über eine Ansteckung machen würden, seien auch weniger geneigt, sich wirtschaftlich einzubringen und die Wiedereröffnung von Schulen und Unternehmen zu unterstützen.



Unsere jüngste Umfrage zeigt, dass nur diejenigen Amerikaner, die glauben, dass die Pandemiesituation "viel besser wird", deutlich eher bereit sind, sich auf nicht lebensnotwendige Aktivitäten einzulassen, wie öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, ein Hotel zu buchen oder ein Restaurant, Fitnessstudio oder einen Friseursalon zu besuchen, so die Experten von Franklin Templeton.



Die zweite Ergebnisrunde bestätige daher, dass eine bessere Aufklärung über die Risiken von COVID-19 den Menschen eine fundiertere Entscheidungsgrundlage bieten und die Zurückgewinnung des Vertrauens und Erholung der Wirtschaftstätigkeit erleichtern könnte.



Die Menschen sollten natürlich dazu angehalten werden, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und verantwortungsbewusst zu handeln, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen - unsere Feststellung, dass das Tragen von Masken im ganzen Land weiter zunimmt und die Akzeptanz bereits über 90% beträgt, ist in dieser Hinsicht ermutigend, so die Experten von Franklin Templeton. Aber die Rückkehr zu normalem Ausgabenverhalten von der Wahrnehmung eines Nullrisikos abhängig zu machen, könnte eine übertriebene Vorsicht - und eine unrealistisch hohe Messlatte - darstellen. Bessere und sachliche Informationen könnten zusammen mit einem anhaltenden Rückgang der Neuinfektionen dazu beitragen, die vollständige Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität zu beschleunigen. (Ausgabe vom 01.09.2020) (15.09.2020/ac/a/m)







