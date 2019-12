Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,49 EUR +0,87% (03.12.2019, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,50 EUR +1,16% (03.12.2019, 10:59)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden.



Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. (03.12.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Neunmonatszahlen der Francotyp-Postalia Holding AG würden auf den ersten Blick zwar nur ein verhaltenes Bild vermitteln. Dabei sei jedoch zu beachten, dass die Berliner nach der unbefriedigenden Entwicklung in den ersten sechs Monaten 2019 im dritten Quartal sowohl umsatz- als auch ertragsseitig kräftig hätten aufholen können. Auf der Ergebnisebene erachte Nielsen dies als umso bemerkenswerter, da hier im dritten Quartal auch noch eine Einmalbelastung infolge einer Wertberichtigung in Höhe von 0,9 Mio. Euro zu verkraften gewesen sei.Getragen worden sei die positive Entwicklung vor allem vom traditionellen Stammgeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen, das für knapp zwei Drittel der Konzernerlöse stehe. In diesem mit einer EBITDA-Marge von gut 30 Prozent hochprofitablen Produktbereich könne FP seit Jahren in einem schrumpfenden Gesamtmarkt kontinuierlich Anteile gewinnen und so die eigene Position stetig ausbauen. Dagegen belaste die nach wie vor unbefriedigende Entwicklung der ohnehin margenschwachen Mail Services, die immerhin über ein Viertel des Konzernumsatzes beisteuern würden, weiterhin. Hier werde nun für 2020 der Break-even angepeilt.Wenngleich der mit einem Umsatzanteil von knapp 10 Prozent noch kleinste Produktbereich Software/Digital im laufenden Jahr ebenfalls hinter den Erwartungen bleiben werde, sollte die Sparte mittelfristig deutlich vom Wachstumspotenzial im Bereich der digitalen Produkte profitieren können. Dass FP sich hier bereits gut positioniert habe, zeige auch die jüngst erfolgte Auszeichnung mit dem Mittelstandspreis der Medien in der Kategorie "Digitale Innovation" für die Erfolge bei der digitalen Transformation. Die Berufung des IT- und Digitalexperten Dr. Mathias Schindl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft sollte sich hier künftig zusätzlich positiv auswirken.Angesichts der zuletzt belegten positiven Entwicklung einerseits sowie unter Berücksichtigung der generell im Markt bestehenden Zurückhaltung hinsichtlich des Frankiermaschinensegments andererseits erhöht Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die Francotyp-Postalia-Aktie von 3,80 Euro auf 4,20 Euro. Dabei stufe der Analyst die Francotyp-Postalia-Aktie auf dem gedrückten Kursniveau auch wieder als Kauf vor allem für den etwas längerfristig ausgerichteten Anleger ein. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link