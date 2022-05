Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. Das Unternehmen hat vier Geschäftsbereiche: Frankieren & Office Solutions, Mail Services, Software & Business Process Automation sowie IoT. Als Marktführer in Deutschland und Österreich sowie weltweit drittgrößter Anbieter von Frankiersystemen ist der Konzern mit seiner fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte eine feste Größe. Das Unternehmen ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Der Konzern erzielte 2020 einen Umsatz von rund 196 Mio. Euro. (13.05.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) unverändert mit "kaufen" ein.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 habe die Francotyp-Postalia Holding AG erfreulicherweise sowohl umsatz- als auch ertragsseitig oberhalb der unterjährig bereits zweimal erhöhten Unternehmensprognose abschließen können. Neben abnehmenden Belastungen durch die COVID-19-Pandemie habe dabei vor allem das vor rund 12 Monaten vorgestellte Transformationsprogramm FUTURE@FP bereits in seinem ersten Jahr positive Effekte gezeigt. So hätten auf Ebene des EBITDA schon Einsparungen in Höhe von 5,5 Mio. Euro realisiert werden können. Der Zielwert nach Umsetzung aller Maßnahmen zum Rightsizing und Rightshoring liege bei über 9 Mio. Euro.Auch 2022 werde noch im Zeichen des voranschreitenden Wandels von FP zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern stehen. Hierbei sei neben weiteren Restrukturierungs- und Nearshoring-Maßnahmen insbesondere die Einführung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems zu nennen. Zudem stehe die Integration der Ende März 2022 übernommenen Azolver-Gesellschaften, durch die das Unternehmen seine Marktposition im Stammgeschäft mit Frankiersystemen ausgebaut habe, auf der Agenda. Trotzdem erwarte der Vorstand aufgrund der sich zunehmend entfaltenden Wirkung von FUTURE@FP im aktuellen Geschäftsjahr weitere deutliche Fortschritte bei der Profitabilität.Vor dem Hintergrund der anhaltend rückläufigen Entwicklung bei den allgemeinen Briefvolumina sowie im Markt für Frankiersysteme sehe FP das perspektivisch größte Umsatz- und Ertragspotenzial in dem derzeit noch mit Abstand kleinsten Geschäftsbereich Digital Business Solutions. In diesem im Vergleich zu den anderen beiden Business Units tendenziell margenstärkeren Bereich stünden zum einen der weitere Ausbau der SaaS (Software-as-a-Service)- und PaaS (Platform-as-a-Service)-Lösungen sowie die Erschließung neuer digitaler Geschäftsfelder in Fokus. Zum anderen werde in diesem Rahmen auch anorganisches Wachstum durch weitere Akquisitionen angestrebt. Neben dem vorhandenen Konsortialkredit würden dabei die vor allem im Stammgeschäft mit seinem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse erwirtschafteten guten Cashflows eine solide Finanzierungsbasis bilden.Auf die guten Zahlen für 2021, die Übernahme der durchaus profitablen Azolver-Gesellschaften und den positiven Unternehmensausblick für 2022 habe die Notierung der FP-Aktie allerdings bislang nicht nennenswert reagiert. Dies sollte sich jedoch bei einer Fortsetzung der erfreulichen Meldelage sukzessive ändern.Daher erachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, das derzeitige Kursniveau als eine sehr günstige Gelegenheit, das Papier, das bei Ansatz ihres erneut deutlich auf 5,50 Euro erhöhten Kursziels ein Potenzial von fast 100 Prozent bietet, zu kaufen. (Analyse vom 13.05.2022)