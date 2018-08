Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,66 EUR +1,95% (23.08.2018, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,64 EUR +0,83% (23.08.2018, 12:40)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte in der analogen und digitalen Postbearbeitung und Marktführer in Deutschland. Mit den Produktbereichen Frankier- und Kuvertiermaschinen, digitale Lösungen sowie Outsourcing und Services bietet der FP-Konzern Unternehmen und Behörden innovative Hard- und Softwarprodukte sowie Gesamtlösungen für die sichere Briefkommunikation und individuelle Brief-Dienstleistungen. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt der Francotyp-Postalia über eine einzigartige Mischung aus gewachsener Kompetenz bei der Postbearbeitung und digitalem Know-how und besitzt bei Frankiersystemen einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp- francotyp.com. (23.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Francotyp Postalia (FP) habe in Q2/18 einen Umsatz von 51,8 Mio. EUR (+5,8% yoy, +3,3% at cc) und ein EBITDA von 5,3 Mio. EUR (21% yoy) erzielt. Adjustiert um Kosten aus dem ACT-Projekt Jump (0,7 Mio. EUR) habe das EBITDA bei 6 Mio. EUR gelegen. Hofmann habe lediglich ein EBITDA (reported) von 3,2 Mio. EUR und ein adj. EBITDA von 5 Mio. EUR erwartet.Die operative Entwicklung sei weiterhin geprägt von Marktanteilsgewinnen im Kerngeschäft mit entsprechend positiven Effekten für die daraus resultierenden wiederkehrenden Umsatzbeiträge. Zudem habe FP die Vertriebskraft im Onlinegeschäft gestärkt und das Digitalgeschäft weiter ausgebaut. Die Guicance für 2018 sei ebenso wie die ambitionierten mittelfristigen Ziele bestätigt worden. Bis 2020 solle ein Umsatz von 250 Mio. EUR (2017: 206 Mio. EUR) bei einer EBITDA-Marge von 17% (2017: 12,7%, 13,3% adjustiert) erreicht werden.Bisher habe der Kapitalmarkt das Ertragspotenzial von FP nicht gewürdigt. Laut Hofmann seiaber schon 2019 mit einem kräftigen Ergebnissprung zur rechnen. Hierfür würden a) die wegfallenden Aufwendungen zur Implementierung von Jump in Höhe von 6 bis 8 Mio. EUR, b) die daraus resultierenden Kosteneinsparungen von 6 Mio. EUR pro Jahr und c) operative Fortschritte im Kerngeschäft sowie aus den "digitalen" Aktivitäten bestätigt. Letztere würden sich allerdings zum Teil noch in der Start-up-Phase befinden, was eine Prognose tendenziell erschwere und die Zurückhaltung der Börse erklären könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link