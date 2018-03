Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte in der analogen und digitalen Postbearbeitung und Marktführer in Deutschland. Mit den Produktbereichen Frankier- und Kuvertiermaschinen, digitale Lösungen sowie Outsourcing und Services bietet der FP-Konzern Unternehmen und Behörden innovative Hard- und Softwarprodukte sowie Gesamtlösungen für die sichere Briefkommunikation und individuelle Brief-Dienstleistungen. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt der Francotyp-Postalia über eine einzigartige Mischung aus gewachsener Kompetenz bei der Postbearbeitung und digitalem Know-how und besitzt bei Frankiersystemen einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp- francotyp.com. (01.03.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von Investmentanalyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH), senkt aber sein Kursziel.Francotyp Postalia habe 2017 einen Umsatz von 206,3 Mio. EUR, ein EBITDA von 26,3 Mio. EUR (27,5 Mio. EUR adjustiert) und ein EPS von 0,29 EUR erzielt. Damit seien die Unternehmensprognosen erreicht worden, die Analysten-Schätzungen (Umsatz: 209,1 Mio. EUR, EBITDA 28,2 Mio. EUR, EPS 0,37 EUR) seien jedoch etwas optimistischer gewesen. Nichtsdestotrotz könne Francotyp angesichts des unverändert herausfordernden Umfeldes auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr verweisen. Der Marktanteil in den wichtigen Kernregionen sei gesteigert worden und die Erträge aus Produktverkäufen hätten in einem insgesamt schrumpfenden Markt um 6,3% gesteigert werden können.Für 2018 gehe das Management von einer Fortsetzung dieser positiven Entwicklung aus. Umsatz und (adjustiertes) EBITDA sollten leicht ansteigen. Maßnahmen zur Verbesserung von Struktur und Organisation würden jedoch mit 6 bis 8 Mio. EUR negativ zu Buche schlagen, sodass das ausgewiesene Ergebnis erneut rückläufig sein sollte. Erst 2019 sei nach Auslaufen der Effizienzsteigerungsmaßnahmen mit einem deutlichen Ergebnissprung zu rechnen. Bis 2020 rechne das Management unverändert mit einem Umsatz von 250 Mio. EUR (2017: 206 Mio. EUR) und einer EBITDA-Marge von 17% (2017: 12,7%, 13,3% adjustiert). Der Analyst habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen leicht reduziert und habe anhand eines Peergroup-Vergleichs ein neues Kursziel von 5,50 EUR (bisher 6,10 EUR) ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie: