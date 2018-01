Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

4,02 Euro +1,77% (19.01.2018, 15:09)



TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

6,07 CAD +1,17% (19.01.2018, 16:01)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie::

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie::

A0ETVA



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

F4S



TSE-Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie::

FVI



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben.

(19.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Dalton Baretto, Aktienanalyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) weiterhin zum Kauf.Fortuna Silver Mines Inc. habe gute Q4/17-Produktionszahlen, aber eine durchwachsene Guidance für 2018 präsentiert. Die für 2018 in Aussicht gestellte Silberproduktion bleibe mit 8,3 Mio. Unzen 7% hinter der Prognose zurück, vor allem wegen der trüben Planungen für Caylloma.Analyst Dalton Baretto reduziert die NAV-Prognose unter Berücksichtigung der aktualisierten Schätzungen von 4,91 auf 4,71 CAD, hält aber am Kursziel für die Fortuna Silver Mines-Aktie von 8,00 CAD fest.In ihrer Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "buy".Frankfurt-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::4,00 Euro -0,50% (19.01.2018, 15:48)