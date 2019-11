Darüber hinaus stünden am Dienstag die Handelsbilanzen für Oktober in den USA sowie am Freitag in Deutschland und China an. Im Reich der Mitte kämen zusätzlich am Dienstag auch ein Einkaufsmanagerindex sowie am Samstag in einer Woche dann Inflationszahlen.



München (www.aktiencheck.de) - Während die Aktienmärkte zuletzt nach oben strebten und der US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) neue Allzeithochs markieren konnte, wird der November zeigen, ob es so weitergeht, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick""Die Fortsetzung des goldenen Börsenherbstes ist alles andere als garantiert", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers verweise darauf, dass "die Märkte viel Hoffnung auf einen möglichen Handelsdeal USA-China und eine Brexit-Lösung einpreisen." Nichts davon ist jedoch in trockenen Tüchern. "Ob es, wie angepeilt, Mitte November zu einem überzeugenden Deal zwischen Trump und Xi kommt, ist absolut nicht sicher", meine Greil. "Es gibt zwar zaghafte Stabilisierungsanzeichen wichtiger Frühindikatoren, doch die stehen noch auf tönernen Füßen", gebe er zu bedenken.Kommende Woche würden einige solcher Frühindikatoren jedoch ein besseres Bild der Wachstumstrends zeichnen: Dazu würden sowohl am Montag die Auftragseingänge für September in den USA, als auch am Mittwoch für Deutschland gehören. Hinzu kämen bis zur Wochenmitte finale Einkaufsmanagerindices in Europa und Amerika sowie in den USA der ISM-Unternehmensstimmungsbericht für den Dienstleistungssektor am Dienstag sowie das Michigan-Verbrauchervertrauen am Freitag. In London tage zudem am Donnerstag dieBank of England.