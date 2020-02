Börsenplätze Formycon-Aktie:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von der EQUI TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der Martinsrieder Biosimilar (BS)-Entwickler Formycon habe am gestrigen Abend die Anleger mit einer Unternehmensnachricht bezüglich ihres Führungs-Projekt FYB201 (BS auf Lucentis®) überrascht, würden die Aktienexperten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie berichten.Formycon DGAP-News von 04.02.2020 - CET 22.02h:"Auf Antrag einer nationalen europäischen Gesundheitsbehörde hat der mit der Erstellung des Arzneimittelwirkstoffes beauftragte Lohnhersteller einen Teil der für die Herstellung verwendeten Prozessausrüstung in einen anderen Bereich innerhalb des Unternehmensstandortes verlagert, nachdem die Batches zur FYB201-Prozessqualifizierung hergestellt wurden. Im Rahmen des Reviews des Zulassungsantrages fordert die FDA aufgrund des Umzuges nun zusätzliche Daten zur Herstellung in der neuen Umgebung. Formycon und Bioeq gehen davon aus, dass die Erhebung dieser Daten ungefähr vier Monate dauern wird. Infolgedessen hat Bioeq beschlossen, den Zulassungsantrag für den Lucentis(R) Biosimilar-Kandidaten zunächst zurückzuziehen und die BLA nach Einarbeitung der zusätzlichen Daten erneut einzureichen, weshalb es zu einer entsprechenden Verzögerung der Zulassungserteilung kommen kann. ..."Auch das FYB201-Projekt sei ein reines Royalty-Programm, ohne künftige Meilensteine. Nun würden die Einnahmen daraus später als ursprünglich angenommen, beginnen zu fließen. Die EQUI.TS-Schätzungen seien von den Fachanalysten angepasst worden. Infolgedessen hätte sich das Chancen-Risiko-Profil der Aktie verschlechtert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link