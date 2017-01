Börsenplätze Formycon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

28,985 EUR +1,17% (10.01.2017, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

28,704 EUR +0,54% (10.01.2017, 09:15)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwicklung und Vermarktung von Nachahmerprodukten (Biosimilars). Neben der eigenen Produktion übernimmt die Firma auch den kompletten pharmazeutischen Entwicklungsprozess von der Proteincharakterisierung, über die Prozessentwicklung bis zum Qualitätsmanagement und der Durchführung klinischer Studien als Dienstleistung für andere Auftraggeber. Ziel ist es in jedem Fall beim Auslaufen von Patenten eines Originalwirkstoffs, eigene Nachahmer-Arzneistoffe zu niedrigeren Preisen anzubieten. Dabei unterscheiden sich Biosimilars von herkömmlichen Generika, da sie nicht völlig identisch zum Original sind. Aus diesem Grund werden aufwändigere Zulassungsverfahren notwendig. (10.01.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) unter die Lupe.Welch ein fulminanter Jahresstart ins Jahr 2017: Innerhalb weniger Tage habe der Pharmatitel rund 15 Prozent nach oben springen können.Das Unternehmen könne auf gleich vier Biosimilar-Kandidaten setzen. In der finalen Phase befinde sich derzeit FYB201, welches das Augenheilmittel Lucentis von Novartis nachahme. Derzeit erziele der Schweizer Pharma-Gigant rund drei Milliarden Dollar pro Jahr, Tendenz steigend. Denn vor kurzem habe Lucentis eine Zulassungserweiterung erhalten, welche Formycon zu weiteren Millioneneinnahmen nach dem Patentauslauf verhelfen werde. Doch auch FYB203 kopiere einen Blockbuster: Eylea von Bayer.In 2017 möchte Finanzvorstand Nicolas Combé schwarze Zahlen vorweisen. Der Umsatz solle sich von rund 19 Millionen im vergangenen Jahr auf circa 36,6 Millionen fast verdoppeln.Neueinsteiger sollten einen Rücksetzer abwarten und mit Abstauber-Limits agieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2017)