Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

21,10 EUR +9,55% (04.01.2022, 17:27)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

23,77 USD +9,19% (04.01.2022, 17:13)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (04.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Autobauer Ford gebe heute ordentlich Gas. Die Aktie habe im frühen US-Handel am Dienstag zehn Prozent im Plus gestanden und sei damit der Top-Gewinner im S&P 500 . Der starke Ausbruch sei nach einer Kampfansage an die E-Autobauer wie Tesla Volkswagen oder Rivian gefolgt. Das seien die Details.Laut einer Meldung am Dienstag plane Ford die Jahresproduktion seines Elektro-Pickups F-150 Lightning im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn auf 150.000 Fahrzeuge pro Jahr zu verdoppeln, nachdem eine große Anzahl an Vorbestellungen eingegangen sei. Zum Vergleich: Nach Schätzungen von Experten solle Tesla im Jahr 2023 lediglich 113.000 seiner Cybertrucks herstellen können.Die Erhöhung sei ein positives Zeichen für die Nachfrage nach dem F-150 Lightning sowie nach Elektrofahrzeugen im Allgemeinen. Sie zeige aber auch, dass Ford die Nachfrage nach dem Pickup deutlich unterschätzt habe, sodass das Unternehmen nun die Produktion ankurbeln müsse. Dies sei bereits das zweite Mal, dass Ford die Produktion des Fahrzeugs, das im Frühjahr auf den Markt kommen solle, verdoppeln wolle. Ursprünglich sei die Produktion auf etwa 40.000 Einheiten ausgelegt gewesen.Die Ford-Aktie ist nach einer Seitwärtsphase im November und Dezember jetzt dynamisch nach oben ausgebrochen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link