XETRA-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,36 EUR +0,28% (29.09.2021, 14:03)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

14,31 USD +1,06% (28.09.2021, 22:10)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (29.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Der US-Autokonzern wolle zusammen mit dem südkoreanischen Partner SK Innovation viel Geld in die Elektromobiltät investieren. So sollten drei Batterie-Fabriken entstehen. Darüber hinaus wolle Ford auch eine Produktionsstätte für seinen Elektro-Pickup bauen. Das ganze sei die größte Investition in der Unternehmensgeschichte. Der US-Autobauer habe ehrgeizige Pläne und wolle bis 2030 bis zu 50% seiner Autos als vollelektrische Modelle verkaufen. Das sei auch eine Kampfansage an den Elektroauto-Pionier Tesla. Ford sei eine interessante Aktie, die er angesichts der deutlich günstiegeren Bewertung gegenüber Tesla bevorzuge, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.09.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:12,35 USD +0,82% (29.09.2021, 14:55)