Zum anderen könnte Palladium aus Russland für Katalysatoren fehlen. Etwa ein Fünftel des nach Deutschland importierten Palladiums komme aus Russland. Ein wichtiger Rohstoff zur Produktion von Lithium-Ionen-Batterien sei Nickel. "Damit ist dieser Rohstoff unersetzbar für den Hochlauf der Elektromobilität", so der Verband. Russland sei u.a. ein wichtiges Förderland für Nickelerz.



Die deutsche Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, unterhalte etwa eigene 43 Fertigungsstandorte in Russland und sechs in der Ukraine. Zudem gebe es weitere internationale Werke, die Komponenten zuliefern würden.



Die Aktien der deutschen Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) seien zuletzt deutlich unter Druck geraten. Neueinsteiger sollten eine Bodenbildung abwarten. Bei Volkswagen und Mercedes-Benz könnten Anleger versuchen, mit Abstauberlimits zu agieren.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Folgen des Ukraine-Kriegs könnten die deutsche Autoindustrie schwer treffen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Verband der Automobilindustrie habe am Mittwoch erklärt, ein verlässlicher Ausblick sei schwierig: "Fest steht aber: Es wird zu weiteren Beeinträchtigungen bei der Produktion von Fahrzeugen in Deutschland kommen." Grund sei, dass wichtige Teile fehlen würden und es zu einer Knappheit bei Rohstoffen kommen könnte. Mehrere deutsche Autohersteller hätten bereits von Produktionsunterbrechungen berichtet.So stünden in den BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF)-Werken München, Dingolfing und Steyr sowie in den Mini-Werken in Oxford und in den Niederlanden nächste Woche die Bänder still, weil Kabelbäume aus der Ukraine fehlen würden, wie ein Sprecher des Autokonzerns am Mittwochabend in München gesagt habe. Von Problemen habe zuvor auch der VW-Konzern berichtet."Die Hersteller und Zulieferer arbeiten mit Hochdruck daran, die Ausfälle und Behinderungen in den Lieferketten zu kompensieren und Alternativen hochzufahren", so der VDA. "Eine Fortsetzung der Produktion an alternativen Standorten liegt im Interesse der Kunden, der Beschäftigten, der Unternehmen und eines starken Wirtschaftsstandorts Deutschland und Europa."Die Ukraine sei einer der wichtigsten Neon-Lieferanten. "Wir erwarten Auswirkungen auf die europäische Halbleiterproduktion, da Chips bereits jetzt Mangelware sind. Bei der Halbleiterproduktion kommen Hochleistungs-Laser zum Einsatz, die unter anderem das Edelgas benötigen."