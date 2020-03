Die Analysten der Nord LB gehen momentan davon aus, dass Auto-Produktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 10% bis 20% einbrechen werden.



Möglicherweise würden die CO2-Ziele der europäischen Union bzw. die daraus drohenden Strafzahlungen aufgeweicht oder verschoben, so dass den Unternehmen nicht auch noch hieraus finanzielle Belastungen drohen würden.



Eine Folge der Coronavirus-Krise werde eine Konsolidierungswelle in der Automobil-Industrie sein. Übernahmen oder Fusionen dürften in den nächsten Quartalen und Jahren verstärkt erfolgen, zumal die Bewertungen der Unternehmen momentan sehr niedrig seien. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern würden erst der Anfang sein, andere würden folgen.



Nicht unwahrscheinlich, dass die Krise auch verschiedene Auto-Konzerne, die bereits jetzt Arbeitsplätze abbauen möchten, noch zusätzlich unter Druck setze, innovative Arbeitszeitmodelle zu entwickeln.



Auch könnten die Zukunfts- respektive Gegenwartstechnologien "Elektromobilität" und "autonomes Fahren" als Symbol für den Aufbruch in die Post-Corona-Ära neuen Auftrieb bekommen.





