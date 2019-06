SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

177,40 CHF -0,95% (14.06.2019, 10:51)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (14.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Flugverkehrszahlen für April 2019 die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.0,3% Passagierwachstum im Mai: Das Plus von 0,3% setze sich zusammen aus +5,2% bei den Transitpassagieren und -1,5% bei den lokalen Passagieren (Vgl.basis: 9,9% - höchster Wert 2018). Darüber hinaus habe sich der Wegfall einiger Destinationen in Spanien/Portugal bei Vueling negativ ausgewirkt. Bei SWISS (inkl. Edelweiss) habe sich das Passagierwachstum auf 3,6% verlangsamt (seit JB: 4,7%). Beim Flughafen Zürich habe der Wert seit JB 2,1% betragen (Ausblick: rund 3%).Starker Airside-Einzelhandel: Trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis (8,2%, zweitstärkster Monat 2018) sei der Airside-Umsatz um 4,8% gestiegen (seit JB: 0,5%). Dies komme der Rentabilität eindeutig zugute. Unter anderem verdanke sich das Plus wohl primär der Incentive-Reise von 12.000 Angestellten eines chin. Großunternehmens in die Schweiz. Im Gegensatz dazu sei der Landside-Umsatz um 2.0% gesunken (seit JB: -1,1%), eine Folge auch der laufenden Bauarbeiten. Der Gesamtumsatz im Einzelhandel sei um 2,0% gestiegen (seit JB: unver.).Nächster Kursimpuls: Neues vom Schweizer Bundesrat zum BAZL-Vorschlag bezügl. Flughafengebühren (Juni 2019?)Angesichts der schwierigen Vergleichsbasis (2Q18 mit +7,0% und May +8,4%) und der Verschiebung der Pfingstferien habe sich das Passagierwachstum im Mai verlangsamt. Im Hinblick auf die Verschiebung von Feiertagen in diesem Jahr würden die Gesamtzahlen aussagekräftiger sein. Auch bezüglich der Performance seit Jahresbeginn seien die Sommermonate entscheidend. Die Dynamik Anfang Juni habe deutlich zugenommen. Wichtiger noch sei, dass der Airside-Einzelhandel Fahrt aufgenommen habe, was für die Rentabilität des Flughafens Zürich wichtig sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:159,40 EUR +0,06% (14.06.2019, 09:08)