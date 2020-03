LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

103,30 EUR -6,09% (20.03.2020, 12:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

110,50 CHF +4,25% (20.03.2020, 12:38)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (20.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Flughafen durch Coronavirus lahmgelegt: Wegen der zahlreichen Reisebeschränkungen und gesetzlichen Auflagen seien der Flugbetrieb und die Tätigkeiten in den Geschäftszentren auf ein Minimum reduziert. SWISS (53,6% des Flugverkehrs) werde vom 23. März bis 19. April seinen Betrieb auf 40 Flugbewegungen/Woche senken. Im Normalbetrieb würden die Flugbewegungen aller Fluggesellschaften zusammen im März bei ca. 4.900 pro Woche liegen.Lufthansa-Buchungen eingebrochen: Nach einer stabilen Entwicklung in den ersten sieben Wochen 2020 habe ein drastischer Rückgang eingesetzt (Woche 8: -14%, 9: -34%, 10: -47% und -67%). Der Lufthansa-Konzern werde daher seine Kapazität ab dem 24. März um 95% reduzieren (ggü. -69% am 17. März). 86% der Flotte sei im Besitz der Lufthansa (nicht gemietet), und die Fluggesellschaft werde keine Dividende ausschütten, um zahlungsfähig zu bleiben.Aktionsplan in ZRH?: Nachdem Kurzarbeit eingeführt worden sei, seien nun weitere (nicht bezifferte) umfassende Senkungen der Kosten und Investitionen umgesetzt worden.Finanzierung?: Flughafen Zürich habe seine Liquidität erhalten können, indem vorhandene Kreditlinien voll ausgeschöpft worden seien; so sei die Barmittelposition auf über CHF 600 Mio. gestiegen (ggü. CHF 171 Mio. im GJ19).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie. Das Kursziel laute CHF 150. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie: