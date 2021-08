7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Flughafen Wien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

28,25 EUR -2,75% (26.08.2021, 18:45)



Wiener Börse Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

28,50 EUR -0,87% (26.08.2021, 17:35)



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Wiener Börse-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



NASDAQ OTC-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (26.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) von "halten" auf "kaufen".Der Flughafen Wien sei der östlichste "westliche" Flughafen in Europa und positioniere sich erfolgreich als Transferknotenpunkt zwischen Ost- und Westeuropa.Obwohl die Erholung der Luftfahrt hinter den Erwartungen für dieses Jahr zurückbleibe, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG Kurse unter EUR 30 als attraktiv erachten, da sie den langfristigen Wert des Unternehmens nicht ausreichend widerspiegeln würden. Die Bewertungskennzahlen für GJ 2023e lägen unter den langfristigen Durchschnittswerten des Flughafens und würden das langfristige Erholungspotenzial ihrer Meinung nicht vollständig reflektieren. Auf Basis von EV/EBITDA und EV/EBIT notiere die Aktie mit einem Abschlag von 20% bis 25% zum Mittelwert der Branche, was nach Ansicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG ausreichend Kurspotenzial bieten sollte.Die Quartalsergebnisse hätten Kostensenkungsmaßnahmen gezeigt, von denen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG annähmen, dass einige von Dauer sein würden und die Rentabilität in Zukunft unterstützen würden. So würden die Analysten für die Geschäftsjahre 2024-27e einen Anstieg der EBITDA-Marge auf rund 45% erwarten, im Vergleich zu durchschnittlich 44% in den GJ 16-19e und 30% bis 40% in den GJ 2011-15.In diesem Jahr würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit etwa 30% der Passagierzahlen des Geschäftsjahres 2019 rechnen und für die folgenden Jahre eine Erholung auf 65% des 2019er Niveaus im GJ 2022e und auf 74% im GJ 2023e erwarten. Bis zum GJ 2025e sollten etwa 90% der Fluggastzahlen aus dem GJ 2019 erreicht werden. Da das Passagieraufkommen in den Jahren 2018 bis 2019 aufgrund der deutlichen Angebotsausweitung durch Billigfluglinien überdurchschnittlich stark angestiegen sei, würden die Analysten die Passagierzahlen des Geschäftsjahres 2017 (24,4 Mio.) als angemessenere Basis erachten, die im GJ 2024e wieder übertroffen werden sollte.Da wir davon ausgehen, dass sich das Reiseverhalten in Zukunft ändern wird (z.B. weniger Geschäftsreisende), wir eine Konsolidierung in der Fluglinien erwarten und mit einer Anpassung der Kapazitäten rechnen, glauben wir, dass das etwas aufgeblähte Vorkrisenniveau aus 2019 am Flughafen Wien erst im GJ 2028e wieder erreicht werden kann, die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für den Monat Juli habe der Flughafen Wien ein starkes Fluggastaufkommen vermeldet. Das Gesamtpassagieraufkommen habe 1,475 Mio. Passagiere erreicht, was eine Verdoppelung gegenüber dem Vormonat und ca. 47% des Vor-Corona-Zeitraums Juli 2019 entspreche. In den Monaten zuvor sei der Anteil des Verkehrsaufkommens im Verhältnis zum Referenzzeitraum 2019 von rund 10% im April auf 24% im Juni gestiegen.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert seine Empfehlung für die Flughafen Wien-Aktie von "halten" auf "Kauf" und erhöht das Kursziel von EUR 34 auf EUR 35. (Analyse vom 26.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.