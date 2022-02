12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Flughafen Wien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

28,35 EUR -0,18% (02.02.2022, 10:24)



Wiener Börse-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

28,25 EUR +0,36% (02.02.2022, 14:29)



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Wiener Börse-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



NASDAQ OTC-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (02.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unverändert zu kaufen.Der Flughafen setze seinen Schuldenabbau fort und rechne für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Nettoverschuldung von nur noch rund EUR 50 Mio. Die Aktie sei nach Erachten der Analysten der RBI eine vergleichsweise risikoarme Investition, um an der Erholung des Luftfahrtsektors zu partizipieren.Da das Passagieraufkommen in den Jahren 2018 und 2019 durch die Angebotsausweitung durch Billigfluglinien am Flughafen Wien stark angestiegen sei, würden die Analysten der RBI das Passagierniveau von 2019 für etwas aufgebläht halten und das Niveau des Jahres 2017 als angemessenere Basis erachten, welche nach ihren Annahmen im Geschäftsjahr 2024 wieder erreicht werden sollte.Nach Ansicht der Analysten der RBI werde es länger dauern, bis das Niveau von 2019 erreicht werde, da sie einige Änderungen im Reiseverhalten (z.B. weniger Geschäfts- und Konferenzreisen), eine weitere Konsolidierung in der Branche und eine Reduzierung der Kapazitäten zur Optimierung der Auslastung erwarten würden. Deshalb würden sie ein Erreichen des Vor-Corona-Niveaus erst für das Geschäftsjahr 2028 prognostizieren. In den kommenden Jahren dürften sich die in der Krise eingeleiteten Effizienzmaßnahmen positiv auf die Margen auswirken, zudem würden die Analysten der RBI mit höheren nicht luftfahrtbezogenen Einnahmen nach der Ausweitung der Shoppingflächen und Immobilienaktivitäten rechnen.Trotz erwarteten Tarifdrucks infolge einer möglichen Konsolidierungswelle unter den Fluggesellschaften würden die Analysten der RBI insgesamt jedoch mit höheren EBITDAs rechnen, auf vergleichbarer Passagierbasis als in der Vergangenheit. So würden sie Analysten etwa für das Geschäftsjahr 2028 ein EBITDA von EUR 435 Mio. im Vergleich zu EUR 385 Mio. in 2019 erwarten, bei einem Passagieraufkommen von jeweils rund 31,5 Mio.Aus ESG-Perspektive würden die Analysten der RBI darauf hinweisen, dass der Flughafen Wien die Krise bisher ohne betriebsbedingte Kündigungen gemeistert habe. Der Flughafen werde ab nächstem Jahr CO2-neutral arbeiten und habe seit 2012 die Emissionen um 85% reduzieren können, da die industrielle Abwärme der in der unmittelbaren Nachbarschaft befindlichen OMV -Raffinerie die Nutzung von umweltfreundlicher Fernwärme ermögliche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.