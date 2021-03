Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen und zieht den Stopp nach, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Neuinvestitionen sollten nach dem starken Anstieg zurückgestellt werden. (Analyse vom 01.03.2021)



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (01.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR) unter die Lupe.Die Aktie des Elektro-Auto-Start-ups Fisker habe in den letzten Tagen deutlich zugelegt. Ein neuer Deal mit Foxconn habe der Aktie einen Schub verpasst. Habe das Papier noch Potenzial?In den letzten Tagen hätten nicht Tesla oder Nio im Rampenlicht gestanden, nein, Fisker sei der Highflyer unter den jungen Wilden im Bereich der Elektroauto-Start-ups gewesen. In nur drei Tagen habe die Aktie um 75 Prozent zugelegt.Der Grund: Der Apple Auftragsfertiger Foxconn und Fisker würden gemeinsam ein Elektroauto entwickeln wollen, das im günstigeres Preissegment angesiedelt sei. Das für 2023 angekündigte Modell werde deutlich weniger kosten, als das Modell Ocean von Fisker, das ab 37.500 Dollar verkauft werde. Den Ocean werde Fisker vom Auftragsfertiger Magna bauen lassen.Fakt sei: Fisker habe sich mit Magna und Foxconn zwei starke Partner gesichert. Dadurch könnten viele Hürden im Vorfeld überwunden werden. Darüber hinaus könne Fisker so auch die Kontrolle über Schlüsselbereiche innerhalb der Software, der Benutzeroberfläche und des Designs behalten.Die Bewertung sei mit einer Marktkapitalisierung von 4,1 Milliarden Dollar mehr als üppig. Jedoch: Mit 12.500 Reservierung im Rücken könnte Fisker 2023 rund 4,6 Milliarden Dollar Umsatz stemmen.