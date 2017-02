Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Aktienanalyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung bei den Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR).First Solar Inc. habe mit den vorgelegten Zahlen die Erwartungen sowohl auf der Umsatz- als auch der Gewinnebene übertroffen. Bei der Restrukturierung und dem Roll-out der Series 6-Produktion seien Fortschritte erzielt worden.In bestimmten Märkten erziele die Technologie von First Solar Premiumpreise. Analyst Ben Kallo geht weiterhin davon aus, dass das Unternehmen auf lange Sicht ein Kosten- und Technologieführer bleiben wird.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird bestätigen in ihrer First Solar-Aktienanalyse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 40,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs First Solar-Aktie:33,82 Euro -1,61% (22.02.2017, 14:25)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:33,91 Euro -2,39% (22.02.2017, 14:45)