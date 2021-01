Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

10,792 EUR +3,41% (19.10.2020, 16:08)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

13,05 USD +3,16% (19.10.2020, 15:56)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,58 CAD +3,05% (19.10.2020, 15:57)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (20.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die Zahlensaison bei den Edelmetall-Produzenten sei in vollem Gange. Aktuell würden die Konzerne zwar erst ihre Vorab-Produktionszahlen melden. Doch die würden bereits ein gutes Indiz geben, wie die Finanzzahlen ausfallen würden. Heute melde mit Frist Majestic Silver einer der bekanntesten Silberproduzenten seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020. Zudem gebe der Konzern einen Ausblick auf das laufende Jahr.Im vierten Quartal habe First Majestic Silver 5,5 Millionen Unzen Silber-Äquivalent produziert, fünf Prozent mehr als noch im Vorquartal. Die Produktion setze sich zusammen aus 3,5 Millionen Unzen Silber und 26.343 Unzen Gold. Für das Gesamtjahr habe die Produktion bei 11,6 Millionen Unzen Silber gelegen. Damit habe First Majestic Silver das obere Ende der Prognose von 11,0 bis 11,7 Millionen Unzen erreicht. Die Goldproduktion habe bei 100.081 Unzen und damit unter der eigenen Prognose von 106.000 bis 112.000 Unzen gelegen. Der Grund habe unter anderem in niedrigeren Produktionsraten von Santa Elena und niedrigeren Goldgehalten bei San Dimas in der zweiten Jahreshälfte gelegen.Für das laufende Jahr rechne CEO Keith Neumeyer mit einem Anstieg der Silberproduktion um 20 Prozent. Zudem gehe Neumeyer davon aus, dass der Konzern die Produktion in den Folgejahren weiter steigern werde und bis zum Jahr 2023 eine Silber-Äquivalent-Produktion von 30 Millionen Unzen erreichen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: