NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

10,66 USD +1,43% (19.10.2020, 17:30)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

14,04 CAD +1,30% (19.10.2020, 17:30)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (19.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe vorab eine Produktion von 5,2 Mio. Unzen Silber-Äquivalent gemeldet. Das sei deutlich mehr als noch im zweiten Quartal, liege aber noch rund 1 Mio. Unzen unter dem Wert aus dem ersten Quartal. Die Minen seien nach dem Lockdown erst wieder hochgefahren worden und das habe die Produktion v.a. im Juni noch belastet. Angesichts sehr des orderntlichen Cash-Bestands stelle sich die Frage, ob die Kapitalerhöhung mit dem Investor Eric Sprott wirklich nötig gewesen sei. Es scheine hier eher eine Verwässerung ohne große Not gewesen zu sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.10.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:9,031 EUR +0,74% (19.10.2020, 17:42)