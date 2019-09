Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (13.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Der Goldpreis könne im europäischen Handel erneut die Marke von 1.500 Dollar knacken. Doch übergeordnet seien die letzten Tage eher ein Sägezahnmarkt gewesen, der wohl nur bei Tradern für Begeisterung gesorgt habe. Dennoch das weit größere Problem seien aktuell die Minenaktien. Die würden alles andere als berauschend laufen.Diese Woche habe sich Jamie Keech von Resource Insider am Rande der Konferenz in Beaver Creek zu Wort gemeldet und darauf verwiesen, dass die Minenaktien eigentlich deutlich stärker steigen sollten, als sie es tun würden. Keech habe an einen kleinen Lauf erinnert, den der Goldpreis Anfang 2015 gehabt habe. Damals sei es rund 150 Dollar aufwärts gegangen und einige Goldaktien hätten sich verdreifacht. Doch obwohl das Edelmetall inzwischen deutlich höher stehe als im Hoch 2016, würden die meisten Goldaktien noch deutlich unter den damaligen Kursen notieren.Sicherlich spiele es eine Rolle, dass der Silberpreis dieses Mal nicht so mitspiele. Habe das Edelmetall im Hoch 2016 über 20 Dollar notiert, habe der kleine Bruder von Gold diese Marke bislang nicht erreichen können. Und Minenaktien würden oftmals deutlich sensibler auf Veränderungen bei Silber als bei Gold reagieren. Dennoch: Ein 150 Dollar höherer Goldpreis als noch 2016 sollte die Minenaktien eigentlich beflügeln.Dieses seltsame Phänomen der Underperformance der Goldaktien bietet also auch Chancen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: