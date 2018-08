Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

5,11 Euro +3,65% (28.08.2018, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

5,15 Euro +2,59% (28.08.2018, 14:16)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

7,58 CAD +5,87% (27.08.2018)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (28.08.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse des Analysten Ryan Thompson von BMO Capital Markets:Aktienanalyst Ryan Thompson vom Investmenthaus BMO Capital Markets rechnet bei den Aktien des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) laut einer Aktienanalyse nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Kursrückgang von First Majestic Silver Corp, ausgelöst durch niedrigere Silberpreise und schwächer als erwartete Ergebnisse der ersten Jahreshälfte, stelle eine Kaufgelegenheit dar, so die Analysten von BMO Capital Markets. Das Chance/Risiko-Profil sei wesentlich positiver geworden.First Majestic Silver sollte in der Lage, mit der Schließung der teuren La Guitarra-Mine und der Integration der margenträchtigen Mine San Dimas bessere Margen zu erzielen.Angesichts der Fülle von Short-Positionen im Edelmetallsektor könnte eine Umkehrung des Silberpreistrends zusammen mit einer Verbesserung der Fundamentaldaten für Kurspotenzial sorgen, so der Analyst Ryan Thompson.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: