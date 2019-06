Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (28.06.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Bruch des Abwärtstrends seit August 2016 habe die First Majestic-Aktie zuletzt zwei weitere konstruktive Signale geliefert. So sei die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7,24 USD) sowie der Abschluss einer kleinen Bodenbildung gelungen. Die entscheidende Frage sei nun, ob der beschriebene Stabilisierungsprozess gleichzeitig Teil einer größeren unteren Umkehr sei. Um diese abzuschließen, bedürfe es eines Spurts über die jüngsten Hochpunkte bei 8,40/8,48 USD. Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr - von knapp 4 USD.Hoffnungen auf den diskutierten Befreiungsschlag würden derzeit diverse quantitative Indikatoren wecken. So habe der MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert, während die Relative Stärke (Levy) den rund 1-jährigen Abwärtstrend hinter sich habe lassen können. Gemessen an der objektiven Auswertung im Rahmen des "HSBC Trendkompasses" verfüge die First Majestic Silver-Aktie aktuell sogar über die größte kurz- und langfristige (Aufwärts-)trendstärke.Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall der oben genannte gleitende Durchschnitt an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.06.2019)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:6,845 EUR +0,97% (28.06.2019, 09:41)