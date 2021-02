NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,71 USD -24,46% (02.02.2021, 16:35)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

21,41 CAD -24,88% (02.02.2021, 16:35)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (02.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Kein erfreulicher Tag für die Edelmetalle. Und auch kein erfreulicher Tag für die Edelmetallaktien. Insbesondere die Highflyer der vergangenen Tage, die Silberaktien, stünden zum Auftakt in Nordamerika unter Druck. Die Liste der Verlierer werde angeführt von First Majestic Silver. Die Aktie breche um 25 Prozent ein. Doch Anleger sollten dabei nicht außer Acht lassen, dass das Papier die Tage vorher deutlich nach oben geschossen sei.Die Gründe seien vielfältig. Die CME habe über Nacht die Margins für Silberkontrakte in die Höhe geschraubt. Das treffe naturgemäß eher die kleineren Marktteilnehmer an den Terminmärkten. Dazu habe es vermehrt Stimmen gegeben, wonach #wallstreetbets und Reddit nicht zum Kauf von Silber aufgerufen haben möchten. Zwar habe es entsprechende Posts auf Reddit.com gegeben, diese seien aber mittlerweile wieder gelöscht worden. Angeblich sollten Bots für diese Beiträge verantwortlich gewesen sein. Dazu gehe es bei fast allen Aktien, die die Community der jungen Trader in den vergangenen Wochen gehypt hätten, heute nach unten.Insgesamt ein toxischer Cocktail, der heute auf den Silberpreis eingeprasselt sei. Und das Ganze mache sich in deutlich fallenden Kursen bemerkbar. Auch Gold verliere. Aber prozentual bei weitem nicht so stark. Jedoch sei der Goldpreis die Tage vorher auch nicht so deutlich gestiegen wie Silber. Interessanterweise sehe man bei den großen Goldproduzenten wie Newmont oder auch Barrick Gold kaum Bewegung. Barrick notiere rund ein Prozent im Minus, Newmont pendle um den Schlusskurs des Vortages. Der Druck konzentriere auf die Werte, die im Vorfeld stark gestiegen seien. Das spricht dafür, dass einige Privatanleger das Feld wieder räumen oder räumen müssen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Allerdings würden überhitzte Charts sehr häufig zu solchen Bewegungen führen. (Analyse vom 02.02.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:13,90 EUR -24,29% (02.02.2021, 16:48)