NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,70 USD +20,32% (28.01.2021)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

21,60 CAD +21,62% (28.01.2021)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (29.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Robin Hood, Reddit, wallstreets - wie immer man die neue Trader-Community am besten bezeichne, die aktuell die Börse aufmische. Der Silbermarkt habe sie gestern gerne empfangen. Die Aktie von First Majestic Silver, die mit rund ein Viertel des Freefloats geshortet sei, habe gestern bereits über 20 Prozent zulegen können. Und nachbörslich habe die Aktie erneut höher gestanden. Gelinge es, ähnlich wie bei Gamestop, einen Short-Squeeze auszulösen, dann dürfte das noch nicht das Ende sein.Der Silberpreis spiele heute erneut mit. Silber habe die 27-Dollar-Marke überwinden können und nehme jetzt tatsächlich Kurs auf das Hoch von Jahresanfang bei knapp über 28 Dollar. Rein charttechnisch: Gelinge der Ausbruch, dann wäre dies ein Kaufsignal. Die Frage sei: Dürfe man überhaupt noch charttechnisch argumentieren in diesem Markt? Sicher würden die Reddit-Trader aktuell eine große Rolle spielen. Dennoch bleibe die Charttechnik. Und ein Überschreiten der 28 Dollar dürfte noch weitere Anleger zurück in den Silbermarkt locken. Von daher sei diese Marke auch in dieser etwas verrückten Börsenphase durchaus von Bedeutung.Während Silber selbst noch an dem Ausbruch arbeite, habe den First Majestic bereits vollzogen. Die Aktie habe auf ein neues 52-Wochen-Hoch klettern können und das sei ein neues Kaufsignal bei dem Wert. Doch First Majestic sei nicht die einzige Aktie, die von diesem Trend habe profitieren können. Im Windschatten würden viele andere Aktien anziehen, die noch kein frisches 52-Wochen-Hoch erreicht hätten. Einige Namen: Fortuna Silver, Pan American Silver oder auch Hecla Mining. Diese Werte seien auch teils noch günstiger bewertet als First Majestic. Doch Bewertungen würden aktuell offensichtlich keine Rolle spielen. Es gehe darum, die Shortseller zu vergraulen. Das Motto: To the moon. Und das scheint für First Majestic derzeit zu gelten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:15,948 EUR +14,77% (29.01.2021, 14:28)