Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Gestern Abend sei auf der Plattform reddit.com ein Artikel mit dem Titel "The biggest short squeeze in the world $SLV Silver 25$ to 1000$" erschienen. Und dazu der Aufruf, man möge sich die Minenaktien holen. Die Community habe sich dabei offensichtlich auf eine Aktie eingeschossen, die noch dazu eine hohe Shortquote aufweise: First Majestic Silver. Die Aktie des Silberproduzenten schieße gerade nach oben.Nachdem die First Majestic Silver-Aktie zum Handelsauftakt in Deutschland bereits 7% gestiegen sei, würden die Reddit-Trader im vorbörslichen US-Handel nachlegen. Das Papier notiere aktuell bereits 35% im Plus. Die Shortseller dürften angesichts dessen, was bei GameStop abgelaufen sei, relativ schnell kalte Füße bekommen. Von daher könne es durchaus sein, dass sich hier schon im Tagesverlauf der nächste Short-Squeeze anbahne. Aktuell jedenfalls scheine die First Majestic Silver-Aktie nur noch eine Richtung zu kennen - nach oben. Freuen dürfte dies neben CEO Keith Neumeyer aber auch Milliardär Eric Sprott, der erst im vergangenen Jahr bei First Majestic Silver eingestiegen sei.Die jungen Trader würden die Wall Street aufmischen und mittlerweile seien sie auch bei den Edelmetallen angekommen. Kein Wunder, es habe doch in der Vergangenheit gerade in diesem Sektor einige Verurteilung aufgrund von Kursmanipulationen gegeben. Von daher dürfte sich das Mitleid der Anleger in Grenzen halten, sollte der eine oder andere Hedgefonds hier auf dem falschen Fuß erwischt werden. Noch dürfte dieses Treiben die Comex nicht in ihren Grundfesten erschüttern. Sollte sich aber die wachsende Community der Robin Hoods und Reddit-Trader eines Tages einmal direkt dem Gold- oder Silbermarkt zuwenden, dann könnte das System des Papiergold- und Papiersilber-Handels ins Wanken kommen. Auch hier würden Privatanleger sicher nicht traurig sein. Es wäre an der Zeit..., so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:15,978 EUR +39,28% (28.10.2020, 14:57)