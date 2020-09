NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,67 USD -1,52% (10.09.2020, 22:10)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

15,41 CAD -0,96% (10.09.2020, 22:16)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (11.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Sowohl Gold als auch Silber würden zum Wochenausklang im europäischen Handel leichter notieren. Und - auch wenn es allmählich schon zur Gewohnheit werde - damit ändere sich auch nichts an dem übergeordneten Bild. Die Edelmetalle würden in der Konsolidierung gefangen bleiben. Erst ein Ausbruch über den Bereich von 2.020 USD würde das Bild zugunsten der Bullen drehen. Bei den Einzelaktien gebe es allerdings einige Neuigkeiten. So sei Milliardär Eric Sprott beim Silberproduzenten First Majestic eingestiegen.First Majestic Silver habe gestern bekanntgegeben, dass man eine Kapitalerhöhung durchführen werde. Die Finanzierung werde als Bought Deal über Cormark Securities abgewickelt. Insgesamt sollten 5 Mio. Aktien zu 15,60 CAD (Kanadische Dollar) je Aktie ausgegeben werden. Ein großer Brocken solle dabei an Sprott gehen, der anschließend rund 2,3% der ausstehenden Aktien des kanadischen Konzerns halten werde.Sprott habe in den vergangenen Monaten viel Geld v.a. in kleinere Explorationsunternehmen investiert und habe damit meist richtig gelegen. Interessant sei sicherlich, dass er nun in einen schon größeren Produzenten investiere. Dieses Investment sei zweifellos auch mit der Spekulation auf einen höheren Silberpreis verbunden, der sich "Der Aktionär" anschließe. Zwar stehe bei First Majestic Silver noch immer eine Einigung im Steuerstreit aus. Das laufende Quartal dürfte aber das beste Quartal seit langem werden. Die Folgen des Lockdowns sollten überwunden werden und der Silberpreis von über 25 USD je Unze helfe dem Konzern auf die Sprünge. Mutige Investoren könnten den Rücksetzer bei First Majestic Silver nutzen und es Eric Sprott gleichtun, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2020)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:10,044 EUR +0,16% (11.09.2020, 14:54)