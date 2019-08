Tradegate-Aktienkurs First Cobalt-Aktie:

Kurzprofil First Cobalt Corp.:



First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064, WKN: A2ASGU, Ticker-Symbol: 18P, TSX-V-Symbol: FCC) ist ein kanadische Unternehmen und verfolgt die Strategie, Material in Nordamerika zu erforschen, zu entwickeln und zu veredeln, um es wieder auf den amerikanischen Batteriemarkt zu bringen. First Cobalt verfügt über drei bedeutende nordamerikanische Anlagen: das Iron Creek Project in Idaho, das Canadian Cobalt Camp sowie die einzige zugelassene Kobalt-Raffinerie in Nordamerika, die Batteriematerial herstellen kann.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - First Cobalt-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity die Aktien von First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064, WKN: A2ASGU, Ticker-Symbol: 18P, TSX-V-Symbol: FCC) weiterhin spekulativ zu kaufen.Die Partnerschaft zwischen First Cobalt Corp. und Glencore hinsichtlich der Lieferung von Kobalt für das Werk in Ontario sei wichtiger Schritt für das Unternehmen gewesen. Damit verbunden sei auch ein Kreditgeschäft zum Ausbau der Raffinerieaktivitäten.Die First Cobalt-Aktie werde auf Kurs/NAV-Basis gegenüber der Peer Group mit einem erheblichen Abschlag gehandelt. Eine Abnahme der Risiken und ein Vollzug der Beziehungen zu Glencore sowie weitere Explorationsergebnisse beim Iron Creek Cobalt-Projekt sollten als Katalysatoren für den Aktienkurs wirken, so der Analyst Eric Zaunscherb.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer First Cobalt-Aktienanalyse das "speculative buy"-Rating sowie das Kursziel von 0,70 CAD.Börsenplätze First Cobalt-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs First Cobalt-Aktie:0,098 Euro +7,47% (28.08.2019, 13:43)