ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (03.05.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Bund bleibt bei der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) an Bord, so die Experten von "FONDS professionell".Man wolle nach den abrupt beendeten Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank die Anteile des Bundes an der Commerzbank, die bei knapp 16 Prozent lägen und den Steuerzahler finanzkrisenbedingt einst Milliarden gekostet hätten, behalten, zitiere das Handelsblatt Finanzminister Olaf Scholz. Der habe sich am Donnerstag auf einer Konferenz des International Bankers Forum in Berlin zu dem auch für ihn heiklen Thema geäußert, habe Scholz doch als einer der Hauptstrippenzieher eines möglichen Zusammenschlusses gegolten: "Es ist viel Geld da reingeflossen, und der deutsche Steuerzahler wird sicher immer schauen, ob das Geld auch wieder rauskommt, das er reingesteckt hat", habe Scholz gesagt.Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten die angedachte Allianz vor wenigen Tagen wieder verworfen, weil die zu erwartenden positiven Synergieeffekte nicht groß genug schienen, so die Experten von "FONDS professionell". Scholz habe laut Handelsblatt dafür plädiert, dass Deutschland dennoch eine bevorzugte Drehscheibe großer heimischer Banken bleiben müsse, zumal es viele internationale Geldhäuser im Rahmen des Brexits anlocke. Sich vorzustellen, dass unter den hiesigen Playern nicht auch einflussreiche, global ausgerichtete Vertreter deutscher Provenienz dabei wären, sei für ihn schwer vorstellbar. Sie seien für die Bundesrepublik als Finanzstandort ähnlich relevant wie die deutschen Überseehäfen Hamburg und Bremen für die Exportnation Deutschland.Die Fusions-Absicht von Commerzbank und Deutscher Bank sei von Beginn an auf Widerstand gestoßen, bei Großaktionären und Mitarbeitern beider Häuser. Als größte Befürworter eines Deals hätten Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner, Commerzbank-Chef Martin Zielke und eben Finanzminister Scholz gegolten.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:8,095 EUR +0,14% (03.05.2019, 13:52)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,108 EUR +0,07% (03.05.2019, 14:07)