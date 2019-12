Boston (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche hat der globale Indexanbieter MSCI (Morgan Stanley Capital International) den dritten und letzten Schritt umgesetzt, um die Gewichtung von chinesischen A-Aktien in seinen Benchmark-Indices zu erhöhen, so Benjamin Jones, Multi-Asset-Stratege von State Street.Darüber hinaus habe Stock Connect einen Anstieg bei den "Northbound"-Strömen des Chinesischen Yuan (CNY), d.h. bei ausländischen Käufern von A-Aktien, um 24 Milliarden verzeichnet; dies sei der größte tägliche Zufluss seit Gründung von Stock Connect im Jahr 2014. Als Ergebnis habe der Monat November den Monat September als stärksten Monat in Bezug auf "Northbound"-Ströme übertroffen. Dieser Trend werde sich wahrscheinlich noch fortsetzen, wenn die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China nachlassen würden und sich das Vertrauen in die chinesische Binnenwirtschaft stabilisiere.Die Financial Times Stock Exchange (FTSE) werde ihre Gewichtungserhöhung für A-Aktien im März 2020 abschließen, wobei die Nachfrage nach A-Aktien nach der jetzt von MSCI durchgeführten Gewichtungsänderung jedoch ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, womit sich die Outperformance der A- gegenüber den H-Aktien einem Ende nähern könnte. (03.12.2019/ac/a/m)