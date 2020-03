Besonders für die nordamerikanischen Schieferölproduzenten nehme die Ölschwemme schon seit geraumer Zeit existenzbedrohende Züge an. Diese müssten im Durchschnitt zwischen USD 50 und USD 55 für die Produktion eines Rohölfasses aufwenden, könnten ihr Produkt allerdings in der aktuellen Lage lediglich für USD 34,27 (Stand: 10.03.2020, 11:30 Uhr) am Weltmarkt absetzen. Eine Situation, die bereits über 200 US-amerikanische Produzenten in den vergangen fünf Jahren in die Insolvenz gezwungen habe. Die verbleibenden Hersteller würden sich in der aktuellen Lage über Hochrisikoanleihen finanzieren, so genannte junk bonds. Keine guten Nachrichten für US-Präsident Donald Trump, bedrohe diese Entwicklung doch die Arbeitsplätze jener Bevölkerungsgruppe, deren Interessenwahrung er sich laut eigener Aussage im Besonderen verschrieben habe und die eine wichtige Zielgruppe seines aktuellen Wahlkampfs darstelle.



Von der aktuellen Entwicklung am Ölmarkt seien auch die US-Aktienmärkte nicht verschont geblieben. Allen voran hätten amerikanische Energiekonzerne wie Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) und Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) massive Kursrückgange verkraften müssen. Die beiden Indexschwergewichte des Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten einen maßgeblichen Anteil zum größten Tagesverlust des amerikanischen Leitbarometers seit dem Ausbruch der letzten Finanzkrise beigetragen. Da zudem weitere Sektoren bereits zu Handelsbeginn mit Kursverlusten abgestraft worden seien, habe der Handel an der Wallstreet für eine Viertelstunde ausgesetzt werden müssen.



Neben den Energiewerten hätten vor allem die Aktien amerikanischer Großbanken wie Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), die als Kreditgeber der amerikanischen Ölindustrie gelten würden, zu den größten Verlierern des vorgestrigen Handelstages gehört. So verwundere es kaum, dass auch der marktbreitere S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) auf eine Talfahrt geschickt worden sei. Selbst der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe sich nicht gegen den allgemeinen Abwärtstrend stemmen können, da auch die Aktien von Technologiegiganten wie Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) nicht von den Panikverkäufen verschont geblieben seien. Das Nachgeben des US-Dollar auf breiter Front gegenüber den restlichen wichtigen Weltwährungen habe sich perfekt in das allgemeine Bild des vorgestrigen Handelstages an der Wallstreet gefügt.



Als Reaktion auf die vorgestrigen Turbulenzen habe US-Präsident Donald Trump kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt. Hierbei habe er "sehr substanzielle Erleichterungen" für von der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen versprochen und Steuererleichterungen und Kredite in Aussicht gestellt. Details seines geplanten Hilfspaketes habe er am gestrigen Nachmittag mit Vertretern des US-Kongress besprechen und diese bei einer anschließenden Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Wie die Märkte auf das angekündigte Hilfspaket regieren würden und ob sie Donald Trump die Rolle des fähigen Krisenmanagers zutrauen würden, der die Gefahren einer drohenden globalen Rezession souverän handhaben könne, bleibe abzuwarten. (Ausgabe vom 10.03.2020) (11.03.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen vor einer drohenden globalen Rezession als direkte Folge der sich ungehindert ausbreitenden Corona-Pandemie haben die weltweiten Finanzmärkte am Montag (09.03.2020) in einem so starken Ausmaß durchgeschüttelt, sodass sich mancher Anleger an den Beginn der vergangenen Finanzkrise zurückversetzt gefühlt haben dürfte, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Tatsächlich hätten am 9. März Kursverluste hingenommen werden müssen, die mit denen des schwarzen Montags des Jahres 2008 (15.09.2008) durchaus vergleichbar seien. Betroffen von dieser Erschütterung seien zwar alle Anlageklassen gewesen, wobei sich aber vor allem beim Öl ein besonders dramatischer Wertverfall habe beobachten lassen.