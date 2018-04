Ihre Analysen hätten ergeben: Short- Positionen auf die Volatilität seien verbreiteter gewesen als vermutet, denn systematische Strategien wie Short-Volatility-ETFs, Risikoparitäts- und Volatilitätszielstrategien sowie Terminhandelsberater (Commodity Trading Advisor - CTAs) hätten massiv in diesen Bereich gedrängt. Diese Unterdrückung der Volatilität habe sich wiederum in den Risikomodellen niedergeschlagen und eine stärkere Hebelung und einen weiteren Anstieg der Märkte unterstützt. Einige Anleger und Marktkommentatoren seien zu dem Schluss gekommen: "Volatilität ist Anlagen in Aktien mit Engagement in Schwellenländern, Luxusgütern und vielen anderen konträren Themen eigen" - ein Trugschluss, der wenig mit der Realität zu tun gehabt habe.



Die Experten hätten darin eine Chance gesehen und hätten begonnen, Positionen in Marktinfrastrukturaktien aufzubauen, die von einer Zunahme der Handelsaktivitäten profitieren würden, wenn die Volatilität wieder anzöge. Andererseits hätten sie ihre Positionen in Vermögensverwaltern reduziert, die sich ihrer Meinung nach in labileren Märkten schwer tun würden. Sie hätten ihre bestehenden Positionen in Börsen durch den Kauf anderer Marktinfrastruktur-Unternehmen wie Flow Traders (einem führenden Market Maker für ETFs) sowie den Interdealer-Brokern TP ICAP und NEX Group ergänzt. Damit hätten sie Engagements in der Volatilität an Aktien-, Anleihen- und Devisenmärkten aufgebaut.



Ein Volatilitätsschub in einem Monat stelle nicht zwangsläufig eine strukturelle Normalisierung dar. Doch die Entwicklungen im Februar würden die Experten ermutigen. Der Kurs der geldpolitischen Straffung und der allmähliche Abzug der Zentralbankliquidität würden ihrer Meinung nach längerfristig zu einer Zunahme der Volatilität führen. Die Positionen, die sie ihren Portfolios hinzugefügt hätten, dürften davon profitieren. Sie würden zuversichtlich bleiben, dass sich dieses konträre Thema in den kommenden Jahren bestätigen werde.



Anlegen entgegen dem Konsens sei häufig schwierig und manchmal unbehaglich. Rückschläge bei konträren Themen seien unvermeidlich, und es sei ganz natürlich, dass man die These angesichts abweichender und entgegengesetzter Meinungen überprüfe. Die Überzeugung der Experten stütze sich auf ihren detaillierten Research-Prozess und ihren langfristigen Anlagehorizont, mit dem sie dem Thema Zeit geben würden, sich zu entwickeln.



So seien die Experten beispielsweise mit einigen ihrer Volatilitätsinvestments etwas zu früh dran gewesen. Dies habe die Wertentwicklung im Jahr 2017 belastet. Vorherzusagen, wann und wie sich die Volatilität normalisieren würde, sei jedoch immer eine Herausforderung gewesen. Die Experten würden nach Wertsteigerungspotenzial suchen und die Abwärtsrisiken beurteilen, würden aber generell weniger auf Impulse achten. Wenn sie einen Impulsgeber erkennen könnten, dann könnten dies auch andere. Bis sie jedoch ihre Analysen beendet hätten, sei dieser unweigerlich größtenteils eingepreist. Das bedeute, dass eine frühzeitige Anlage in ein Anlagethema wie die Volatilität bei ihnen nicht ungewöhnlich sei. Sie würden jedoch hoffen, dies dadurch auszugleichen, dass sie am meisten vom Aufschwung profitieren würden, wenn sich die Märkte ihrer Einschätzung anschließen würden.



Ein anderes Ergebnis des Anlagestils und -prozesses sei, dass sich die Portfolios der Experten in der Regel stark von anderen unterscheiden würden. Im Finanzsektor laute die Konsensmeinung zum Beispiel, dass Banken die beste Möglichkeit seien, auf ein Umfeld steigender Zinsen zu setzen. Die Experten seien nicht unbedingt anderer Meinung, doch sei dies nicht die Art von Unternehmen, die ihnen normalerweise gefallen würden. In diesem Fall hänge ihre Vorliebe, auf eine Normalisierung der Volatilität zu setzen, eng mit höheren Zinssätzen zusammen. Doch sie würden dieses Engagement über qualitativ hochwertigere Marktinfrastrukturunternehmen und zu attraktiveren Bewertungen erreichen. Ihre Hoffnung sei, dass ihr Prozess zu einer differenzierten Aktienauswahl führe, aber auch zu Portfolios, die sich im Hinblick auf die Performance und den Anlagestil ergänzen würden. Ihre Wette auf die Volatilität sei ein gutes Beispiel für die praktische Umsetzung. (10.04.2018/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Nach einer längeren Phase stetig steigender Märkte war der Februar gewissermaßen ein Weckruf für die Anleger: Die Märkte rutschten ab und die Volatilität schnellte auf Niveaus, die seit den Krisenzeiten nicht mehr zu beobachten waren, so Pras Jeyanandhan, European Equities Team Senior Analyst, SYZ Asset Management.Dieser Anstieg der Volatilität während einer sogenannten "Goldilocks"-Phase kräftigen Wachstums und moderater Inflation habe viele Anleger überrascht, denn als die Short-Positionen auf die Volatilität gescheitert seien, seien die Aktienmärkte eingebrochen. Die plötzliche Rückkehr der Volatilität habe eine Debatte darüber ausgelöst, was dies für die Märkte in Zukunft bedeute. Volatilität diene häufig als Maßstab für die Besorgnis der Anleger und werde von vielen als schlecht für die Märkte angesehen. Als konträre Anleger müssten die Experten dem widersprechen. Volatilität biete Anlagechancen, denn Panikphasen würden häufig irrationale Verkaufswellen auslösen. Diese würden Bereiche mit Wertsteigerungspotenzial schaffen, die langfristige Anleger nutzen könnten.Comeback der Volatilität - Dies sei im Jahr 2017 eines der wichtigsten konträren Themen gewesen, denn die Experten hätten Positionen in Aktien aufgebaut, die auf eine Normalisierung der Volatilität von ihrem Allzeittief ausgerichtet gewesen seien. Sie seien zwar überzeugt gewesen, dass sie sich normalisieren würde, hätten jedoch nicht vorhersagen können, wann dies eintreten und was der Auslöser sein würde. Anders als für viele andere Anleger sei der Februar für die Experten ein ermutigender Monat gewesen, nicht nur im Hinblick auf die relative Outperformance, da sich einige der Volatilitätswetten ausgezahlt hätten, sondern hauptsächlich durch die Bestätigung der längerfristigen Einschätzung, dass sich die Volatilität normalisieren werde und dies unseren Fonds zugutekommen dürfte.